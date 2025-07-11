Глава ЦПК Виталий Шабунин. Фото: Украинская школа политических студий

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Государственное бюро расследований провело обыски у главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина — у его семьи и в воинской части в Чугуеве, где он сейчас служит.

Об этом сообщила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в комментарии Украинской правде.

По ее словам, у Шабунина изъяли телефон. В организации заявили, что обыски являются частью давления из-за публичной критики Офиса президента и его руководителя Андрея Ермака.

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ЦПК утверждает, что следственные действия проводились без решения суда, а сам Шабунин не проживает по адресу, где проходил обыск, уже несколько месяцев. Вероятно, речь идет об уголовном производстве в отношении его экс-командира — Виктора Юшко, которое связано с командировками Шабунина в НАПК.

«Мы считаем, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты. То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия», — отметили в ЦПК.

Напомним, в марте 2024 года Виталий Шабунин сообщал, что против него открыли два производства: из-за якобы уклонения от службы и подделки документов от НАПК. Он подчеркивал, что мобилизовался добровольно в первые дни войны, а документооборот в НАПК — электронный.

Впоследствии в июне 2025 года Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы о взыскании налогового долга с блогера и активиста Виталия Шабунина в размере 126,4 тыс. грн.

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