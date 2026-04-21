У главы ВВК нашли миллионы наличными: сколько брал за «ограниченную пригодность»

В Закарпатье задержали председателя ВВК / © Офис Генерального прокурора

На Закарпатье правоохранители задержали главу военно-врачебной комиссии (ВВК), подозреваемого в организации схемы по получению взяток за фиктивные медицинские выводы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 60-летний чиновник требовал от военнообязанного 6 тысяч долларов за содействие в прохождении ВВК и получении заключения об ограниченной пригодности к службе. Речь шла об использовании имеющихся медицинских документов без надлежащих обследований и формальном подтверждении диагнозов.

Правоохранители задокументировали передачу части средств. После оформления заключения и направления документов в ТЦК подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Изъяты наличные деньги. / © Офис Генерального прокурора

Во время обыска в его доме 20 апреля изъяли значительные суммы наличных денег в разной валюте, в общей сложности эквивалентны около 11 млн грн. В частности, более 240 тысяч долларов США, более 3 тысяч евро, почти 1,3 млн. форинтов и более 260 тысяч гривен.

Среди изъятого - меченые купюры, переданные как аванс в рамках контроля за совершением преступления. В настоящее время готовится ходатайство об аресте имущества.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды. Ему уже сообщили о подозрении. Прокуроры также инициируют избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и решают вопрос об отстранении от должности.

Происхождение изъятых средств проверяется и получит отдельную правовую оценку. В то же время, согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Ранее сообщалось, что в Берегово в Закарпатье правоохранители поймали на взятке руководителя военно-врачебной комиссии (ВЛК) Владимира Паука. Во время обысков у врача-дерматовенеролога обнаружили колоссальную сумму наличных — почти полмиллиона долларов.

Также напомним, что СБУ разоблачила на Днепропетровщине коррупционную схему уклонения от мобилизации, организованную главой ВВК, работником ТЦК и их сообщником. За взятки от 2500 дол. фигуранты оформляли фиктивные медиасправки и изменяли данные в реестрах, реализовав более 20 таких эпизодов. Во время обысков у руководительницы ВВК изъяли 300 тыс. дол. наличными.