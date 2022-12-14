У границы с Беларусью взорвалась российская мина: что известно

У границы Беларуси и Украины взорвалась вражеская противопехотная мина.

У границы с Беларусью от взрыва российской мины пострадал человек.

Об этом 14 декабря сообщила Государственная пограничная служба Украины.

На Киевщине в одном из населенных пунктов, которые находились под оккупацией российских захватчиков, пограничники зафиксировали взрыв.

На место происшествия немедленно вызвали профессионалов. Как оказалось, взорвалась противопехотная мина российского производства ПМН-4, которую после себя покинули захватчики. Из-за взрыва пострадал человек. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой.

Пограничники подчеркнули, что в приграничных с Россией и Беларусью областях действуют режимные ограничения, в частности, запрещено находиться в лесных массивах.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов оценил угрозу нападения с территории Белоруссии. Он отметил, что если белорусы двинутся, то он им "не завидует".

В то же время США не подтверждают активность белорусских вооруженных сил у границ с Украиной.

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