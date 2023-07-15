У грузовика лопнуло колесо: в Одесской области на трассе погибли четыре человека (фото)

В Одесской области, между селами Подгорное и Карналиевка, произошло смертельное ДТП. Среди погибших – ребенок.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что столкновение внедорожника с грузовым автомобилем произошло, когда у последнего лопнуло колесо и выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП водитель внедорожника и трое его пассажиров, среди которых – один ребенок, погибли. Водитель грузовика получил телесные повреждения разной степени тяжести. Мужчина остался на месте происшествия, его проверили на состояние опьянения, он – трезв.

На месте аварии / Фото: ГУ НП в Одесской области

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Львовской области в ДТП погиб 10-летний мальчик.