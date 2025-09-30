- Дата публикации
В Харькове серия "прилетов" дронов РФ: подробности
Жителей Харькова призывают находиться в безопасности из-за массированной атаки российских БПЛА.
В Харькове зафиксировано несколько «прилетов» вражеских дронов
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Предварительно, нанесен удар по городу пораженным боевым БПЛА в Киевском районе», — добавил он.
Впоследствии стало известно, что над городом еще враждебны «Шахеды». Жителям следует соблюдать осторожность.
На 16:11 зафиксировали еще один прилет, предварительно, в Киевском районе.
Через несколько минут появилось сообщение о третьем ударе, а позже — о четвертом.
«Еще один взрыв прогремел в городе», — отметил Терехов.
