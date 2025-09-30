ТСН в социальных сетях

В Харькове серия "прилетов" дронов РФ: подробности

Жителей Харькова призывают находиться в безопасности из-за массированной атаки российских БПЛА.

В Харькове серия "прилетов" дронов РФ: подробности

В Харькове зафиксировано несколько «прилетов» вражеских дронов

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Предварительно, нанесен удар по городу пораженным боевым БПЛА в Киевском районе», — добавил он.

Впоследствии стало известно, что над городом еще враждебны «Шахеды». Жителям следует соблюдать осторожность.

На 16:11 зафиксировали еще один прилет, предварительно, в Киевском районе.

Через несколько минут появилось сообщение о третьем ударе, а позже — о четвертом.

«Еще один взрыв прогремел в городе», — отметил Терехов.

Новость дополняется
