У известной украинской певицы случилось горе в семье

Известная украинская певица Мария Бурмака сообщила о горе в ее семье.

На странице Facebook артистка призналась, что ее родной младший брат Святослав Бурмака умер сегодня ночью, 4 января, от сердечного приступа. Мужчина был участником боевых действий, служил в 43-й Отдельной Артиллерийской Бригаде имени гетмана Тараса Трясило:

"Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава. О времени и месте захоронения я напишу позже", – рассказала о брате Мария Бурмака.

Брат Марии Бурмаки / Фото: facebook.com/maria.burmaka

Поклонники и друзья Бурмаки выразили семье артистки искренние соболезнования:

Царство небесное и вечная память о герое. Примите мои соболезнования

Какая печальная новость! Знала его. Прекрасный человек. Царство Небесное! Светлая память! Герои не умирают!

Вечное уважение вашему брату, Мария, и царство небесное

Отметим, что Святослав Бурмака был единственным родным братом Марии Бурмаки. Выражаем соболезнования исполнительнице и ее семье.

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