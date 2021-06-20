У Канева на Днепре женщину с ребенком унесло на 1,5 километра от берега

В результате инцидента никто не пострадал, спасатели доставили женщину с ребенком до берега.
Возле Канева Черкасской области женщина с ребенком плавали на надувном матрасе на Днепре. Однако из-за сильного ветра их отнесло от берега на 1,5 км.
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Неподалеку базы отдыха "Купава Каневская" на Каневщине, на расстоянии около 1,5 км от берега находились на надувном матрасе женщина с ребенком. Каневские спасатели на моторной лодке прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег", — говорится в сообщении .
В результате инцидента никто не пострадал.
ГСЧСовцы призвали отдыхающих в ветреную погоду или в местах с сильным течением не использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега.
Напомним, что в США семилетний мальчик героически спас отца и сестру, которых унесло течением.