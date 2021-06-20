У Канева на Днепре женщину с ребенком унесло на 1,5 километра от берега

В результате инцидента никто не пострадал, спасатели доставили женщину с ребенком до берега.

Возле Канева Черкасской области женщина с ребенком плавали на надувном матрасе на Днепре. Однако из-за сильного ветра их отнесло от берега на 1,5 км.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Неподалеку базы отдыха "Купава Каневская" на Каневщине, на расстоянии около 1,5 км от берега находились на надувном матрасе женщина с ребенком. Каневские спасатели на моторной лодке прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег", — говорится в сообщении .

В результате инцидента никто не пострадал.

ГСЧСовцы призвали отдыхающих в ветреную погоду или в местах с сильным течением не использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега.

Напомним, что в США семилетний мальчик героически спас отца и сестру, которых унесло течением.

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