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У каждого букета — отдельная история: боец в течение двух лет присылает любимой цветы с передовой (фото)
В полуразрушенном Бахмуте под обстрелами легендарный минометчик даже нарвал тюльпанов из клумбы.
Боец 130-го батальона 241-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Андрей Нетикша с позывным «Нешон» два года присылает своей любимой Софии букетами, которые собирает на передовой.
Об этом рассказали на Instagram-странице 241 бригады Сил территориальной обороны ВСУ.
«У каждого букета своя отдельная история. Иногда это обычная сирень, полевые маки, фиалки, пионы и ромашки. В заброшенном и полуразрушенном Бахмуте под обстрелами перед ротацией он даже нарвал тюльпанов из клумбы», — рассказали в бригаде.
София живет в прифронтовом Краматорске. За два года девушка получила более 25 букетов из Бахмута, Нью-Йорка, Временного Яра, Торецкая, Кордюмовки и Ивановского.
«Пусть простят меня коммунальщики, но к тому времени из города уже эвакуировали всех гражданских», — говорит легендарный минометчик.
По словам бойца, он познакомился с Софией во время «очень тяжелого периода своей жизни», когда потерял собратьев и пережить эти потери защитнику было непросто.
Тогда он приехал в город сделать фото на документы. И просто за рулем увидел шедшую по городу девушку.
«Вдруг мир рассвелся, словно туман исчез. Тогда София вдохнула в меня свежий воздух. С этого момента я ожил, я снова начал хорошо работать. Она меня понимает и это главное. Мы оба счастливы уже два года», — рассказал военный.
Напомним, ранее речь шла об истории любви жительницы Запорожья Наталии Бурименко, чей мужчина сейчас защищает Украину. Их история очень трогательна.
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