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"У каждого свой глазомер": в Сети показали печальные вариации на блюда из меню Клопотенко, которыми кормят детей в школах

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"У каждого свой глазомер": в Сети показали печальные вариации на блюда из меню Клопотенко, которыми кормят детей в школах

Блюда по одному меню у поваров школ получаются совершенно разными по внешнему виду.

В Сети родители принялись сравнивать качество и внешний вид блюд, которыми кормят в школах и детсадах детей по меню победителя кулинарного шоу Евгения Клопотенко. В Мариуполе Донецкой области, например, блюда из одного меню, напоминают совершенно разные блюда.

Фотосравнение выложили в группе "Отцы SOS".

"Еда в школах Мариуполя. Фото — ОШ № 26 (снизу), фото — ОШ № 53 (сверху). Меню одно и тоже. По граммам сыра и омлета тоже. Сыр -15 г, омлет — 53 г", — подписала фото автор Елена Силенко.

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На кадрах видно, насколько разными могут выглядеть одинаковые блюда. На одном из фото завтрак бледный и неаппетитный. На другом – видно, что повар постарался.

Пользователи Сети высказали свои мнения по поводу "одинаково разных" блюд.

  • Всё зависит от квалификации поваров. Пусть хоть 100 раз меняют меню, но мало специалистов, которые будут нормально готовить.
  • Всё зависит от человека. Как он любит свою работу. А если пришли люди воровать у детей, им нечего делать в школьных столовых.
  • У нас в школе тоже самое (г. Полтава школа №24), хотя по городу другая ситуация. Когда родители стали жаловаться, меню улучшилось, но ровно на два дня, потом все стало как было.
  • В некоторых городах и даже селах есть такие комбинаты питания, что хочется аплодировать стоя тем руководителям и поварам.
  • Съесть и заплакать.
  • И где здесь меню от Клопотенко?
  • Два фото отражают человеческий фактор в приготовлении пищи, а еще и наверняка у каждого свой "глазомер" на вес продуктов.

Напомним, что почти половина школьных поваров не умеют готовить по новому меню.

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