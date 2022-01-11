"У каждого свой глазомер": в Сети показали печальные вариации на блюда из меню Клопотенко, которыми кормят детей в школах

"У каждого свой глазомер": в Сети показали печальные вариации на блюда из меню Клопотенко, которыми кормят детей в школах

Блюда по одному меню у поваров школ получаются совершенно разными по внешнему виду.

В Сети родители принялись сравнивать качество и внешний вид блюд, которыми кормят в школах и детсадах детей по меню победителя кулинарного шоу Евгения Клопотенко. В Мариуполе Донецкой области, например, блюда из одного меню, напоминают совершенно разные блюда.

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Фотосравнение выложили в группе "Отцы SOS".

"Еда в школах Мариуполя. Фото — ОШ № 26 (снизу), фото — ОШ № 53 (сверху). Меню одно и тоже. По граммам сыра и омлета тоже. Сыр -15 г, омлет — 53 г", — подписала фото автор Елена Силенко.

На кадрах видно, насколько разными могут выглядеть одинаковые блюда. На одном из фото завтрак бледный и неаппетитный. На другом – видно, что повар постарался.

Пользователи Сети высказали свои мнения по поводу "одинаково разных" блюд.

Всё зависит от квалификации поваров. Пусть хоть 100 раз меняют меню, но мало специалистов, которые будут нормально готовить.

Всё зависит от человека. Как он любит свою работу. А если пришли люди воровать у детей, им нечего делать в школьных столовых.

У нас в школе тоже самое (г. Полтава школа №24), хотя по городу другая ситуация. Когда родители стали жаловаться, меню улучшилось, но ровно на два дня, потом все стало как было.

В некоторых городах и даже селах есть такие комбинаты питания, что хочется аплодировать стоя тем руководителям и поварам.

Съесть и заплакать.

И где здесь меню от Клопотенко?

Два фото отражают человеческий фактор в приготовлении пищи, а еще и наверняка у каждого свой "глазомер" на вес продуктов.

Напомним, что почти половина школьных поваров не умеют готовить по новому меню.

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