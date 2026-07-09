В Киеве продолжается суд по убийству Березовской: жуткие детали ее смерти и первые признания онлайн

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В одном из судов Киева 9 июля началось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения подозреваемым по делу об убийстве Анастасии Березовской.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Дмитрий Святненко из зала суда.

Одного из фигурантов уже доставили в зал суда под усиленной охраной спецназовцев.

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В настоящее время корреспондент сообщает об объявлении технического перерыва на 10 минут.

Дата публикации 12:25, 09.07.26 Количество просмотров 15 Подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской доставили в суд под конвоем

По информации «РБК-Украина», один из двух подозреваемых дал показания и показал место, где было спрятано тело Березовской. Речь идет о лесе близ села Юров Бучанского района Киевской области.

По сообщению hromadske, вторым подозреваемым по делу является определенный Виталий Жикович.

Прокурор в зале суда отметил, что просит рассмотреть судью избрание меры пресечения подозреваемому, а именно сотруднику ГУР, в виде содержания под стражей сроком 60 дней, без права внесения залога.

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Также сообщается, что погибшая была уроженкой Житомирской области, а не Луганской, как сообщалось ранее.

В настоящее время в суде продолжается рассмотрение ходатайства.

Как утверждает подозреваемый Владислав Реут в зале суда, первый выстрел подозреваемый Жикович произвел ей (Березовский — ред.) в затылок.

«Она упала, он подошел и выстрелил еще, я в этот момент стоял на расстоянии нескольких метров», — говорит Реут.

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По словам подозреваемого, в общей сложности было произведено 4 выстрела, после чего Жикович приказал Реуту копать яму. Также, как утверждает Реут, Жикович унес у Березовской все ее личные вещи и даже снял с нее кроссовки после убийства.

Реут добавил, что будет настаивать на прохождении полиграфа, чтобы доказать свою непричастность.

В 13:24 судья отошел в совещательную комнату. На вопросы журналистов подозреваемый не отвечает.

В 13:49 судья принял ходатайство в виде содержания под стражей подозреваемого на 60 дней без права внесения залога.

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Дата публикации 14:02, 09.07.26 Количество просмотров 5 Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской

Покушение на Ермолаева в Монако — последние новости

29 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, оставившего посылку у входа в жилой дом в Монако. Вскоре после этого произошел взрыв именно тогда, когда в здание заходили три человека. Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв вызвал самодельное взрывное устройство, начиненное болтами и металлическими шариками.

Ранения получил подсанкционный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и еще два человека — его жена и ребенок.

Правоохранительные органы Монако приступили к международному розыску 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в организации покушения на убийство с применением взрывного устройства и участия в преступной группе.

Как сообщает Nice-Matin, имя подозреваемой появилось в «красном извещении» Интерпола. Следствие считает, что она действовала не самостоятельно, а имела подельников.

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По словам заместителя генерального прокурора Монако Моргана Реймона, после взрыва женщина пешком добралась до коммуны Босолей, где покинула автомобиль, после чего через Италию выехала в Германию — последнее известное место жительства.

Следствие установило, что Анастасия Березовская вернулась в Украину автобусом 1 июля 2026 после событий в Монако .

Убийство Березовской — что известно

А уже 6 июля под Киевом обнаружили ее тело. СБУ подтвердила, что погибшая — 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Ее тело было обнаружено в Макаровском районе Киевской области.

По данным следствия, по возвращении в Украину она поддерживала связь с родственниками и двумя мужчинами: экс-охранником и действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны.

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В рамках расследования правоохранители провели неотложные следственные действия. Обеим фигурантам сообщили о подозрении и инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

К слову, журналисты «Схем» ранее установили детали о двух подозреваемых в убийстве. Одним из них является 33-летний Владислав Реут, предположительно действующий сотрудник ГУР МО Украины. Вторым — 49-летний бывший работник уголовного розыска полиции, возможно связан с СБУ.

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