У кого из пенсионеров средняя пенсия после индексации составляет более 8500 грн.

У кого из пенсионеров средняя пенсия после индексации составляет более 8500 грн.

После мартовской индексации средняя пенсия составляет 4370 гривен. Впервые в марте проиндексировали выплаты военным пенсионерам, пенсии которых значительно выросли. Какая средняя пенсия у этой категории граждан узнайте в материале ТСН.ua.

Апрельские выплаты военным пенсионерам, а их в Украине около 540 тыс. выросли существенно. Средняя пенсия этой категории составляет более 8500 гривен, сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

В марте были проиндексированы пенсии более чем у 10,8 млн украинских пенсионеров и впервые, у военных пенсионеров. У почти 2,5 млн украинских пенсионеров в марте пенсии не были проиндексированы. К категории этих граждан относятся пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на пенсию. Им перечислили пенсии в апреле, а получить повышенные пенсии они смогут летом.

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