У кого из водителей могут забирать авто для нужд ВСУ: зарегистрирован новый законопроект

У кого из водителей могут забирать авто для нужд ВСУ: зарегистрирован новый законопроект

В Раде хотят разрешить отбирать автомобили у пьяных или под действием наркотиков водителей и отдавать их на нужды армии, полиции и других госструктур.

Соответствующий законопроект №7382 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 17 мая 2022 года. Авторы этого законопроекта хотят внести изменения в ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях – за вождение машины в нетрезвом состоянии конфисковать авто. Норму предлагают ввести во время военного положения до окончания войны в Украине.

Также пьяным водители должны будут заплатить штраф по этой статье. Напоминаем, что с 17 марта 2021 повышена ответственность по ст. 130 КУоАП за вождение в нетрезвом состоянии. Сумма штрафа и нетрезвое управление машиной выросла до 17 000 грн (вместо 10 200 грн) с лишением права вождения в год. Водителей которых дважды поймали нетрезвыми за рулем, суд лишает прав на 3 года и штрафует уже на 34 000 грн. Суд может также арестовать таких водителей на 10 суток или конфисковать у них автомобиль.

Авторы законопроекта №7382 предлагают дополнить ст. 130 КоАП возможностью конфискации транспортного средства у лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения для последующей передачи его на нужды подразделений ВСУ, МВД или ГС ЧМ (по решению Кабмина или уполномоченного органа).

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