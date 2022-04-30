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У кого могут забрать авто и другое имущество во время войны: кто и когда может получить компенсацию

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У кого могут забрать авто и другое имущество во время войны: кто и когда может получить компенсацию

В каких случаях могут изымать имущество во время войны

Военные администрации могут изымать у украинцев имущество во время войны. Чаще всего на военные нужды забирают транспорт. Ответы на вопросы, волнующие украинцев — какие основания для изъятия имущества, возможно ли получить компенсацию и что для этого нужно сделать, в материале ТСН.ua

Каким образом может изыматься имущество во время войны

  1. Военная администрация может забирать имущество исключительно на платной основе. Стоимость может возмещаться перед изъятием имущества или спустя некоторое время после конфискации. Безвозмездно забирать могут имущество, находящееся в государственной собственности.
  2. На мирной территории во время военного положения решение об изъятии имущества может принимать только военное командование, отдельные его подразделения, военная администрация по согласованию с государственной администрацией. На территории, где происходят боевые столкновения, военное командование может делать это без дополнительного согласования.
  3. Перед изъятием осуществляется оценка рыночной стоимости имущества, оригинал заключения о которой предоставляется собственнику.
  4. Для принудительного изъятия имущества должен быть составлен акт установленного образца, в котором указаны следующие сведения:
  • название военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении имущества;
  • информация о владельце этого имущества;
  • информация о документе, устанавливающем право собственности на имущество (если таковой есть);
  • описание имущества для идентификации;
  • сумма выплаченных средств (если возмещение стоимости выплачивается заранее).

Как получить компенсацию за изъятое имущество

  • Компенсация за конфискованное имущество может быть выплачена до подписания акта о передаче права собственности на имущество или после.
  • Компенсация за изъятое имущество осуществляется в течение пяти лет после отмены правового режима военного положения средствами государственного бюджета.
  • Чтобы получить компенсацию, бывший владелец должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту отчуждения имущества.
  • Сделать это нужно только после отмены военного положения. С собой необходимо иметь заявление, подписанное при изъятии акт и документ оценки стоимости имущества.

Правовые нормы отчуждения имущества в военное время

Во время действия военного положения военные администрации могут принудительно изымать имущество, находящееся в частной собственности граждан на военные нужды согласно:

  • ст. 41 Конституции Украины,
  • ст. 353 ГК Украины,
  • ст. 8 ЗУ «О правовом режиме военного положения»,
  • ст. 3 ЗУ «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

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