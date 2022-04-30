У кого могут забрать авто и другое имущество во время войны: кто и когда может получить компенсацию

Военные администрации могут изымать у украинцев имущество во время войны. Чаще всего на военные нужды забирают транспорт. Ответы на вопросы, волнующие украинцев — какие основания для изъятия имущества, возможно ли получить компенсацию и что для этого нужно сделать, в материале ТСН.ua
Каким образом может изыматься имущество во время войны
- Военная администрация может забирать имущество исключительно на платной основе. Стоимость может возмещаться перед изъятием имущества или спустя некоторое время после конфискации. Безвозмездно забирать могут имущество, находящееся в государственной собственности.
- На мирной территории во время военного положения решение об изъятии имущества может принимать только военное командование, отдельные его подразделения, военная администрация по согласованию с государственной администрацией. На территории, где происходят боевые столкновения, военное командование может делать это без дополнительного согласования.
- Перед изъятием осуществляется оценка рыночной стоимости имущества, оригинал заключения о которой предоставляется собственнику.
- Для принудительного изъятия имущества должен быть составлен акт установленного образца, в котором указаны следующие сведения:
- название военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении имущества;
- информация о владельце этого имущества;
- информация о документе, устанавливающем право собственности на имущество (если таковой есть);
- описание имущества для идентификации;
- сумма выплаченных средств (если возмещение стоимости выплачивается заранее).
Как получить компенсацию за изъятое имущество
- Компенсация за конфискованное имущество может быть выплачена до подписания акта о передаче права собственности на имущество или после.
- Компенсация за изъятое имущество осуществляется в течение пяти лет после отмены правового режима военного положения средствами государственного бюджета.
- Чтобы получить компенсацию, бывший владелец должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту отчуждения имущества.
- Сделать это нужно только после отмены военного положения. С собой необходимо иметь заявление, подписанное при изъятии акт и документ оценки стоимости имущества.
Правовые нормы отчуждения имущества в военное время
Во время действия военного положения военные администрации могут принудительно изымать имущество, находящееся в частной собственности граждан на военные нужды согласно:
- ст. 41 Конституции Украины,
- ст. 353 ГК Украины,
- ст. 8 ЗУ «О правовом режиме военного положения»,
- ст. 3 ЗУ «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».
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