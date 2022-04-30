У кого могут забрать авто и другое имущество во время войны: кто и когда может получить компенсацию

Военные администрации могут изымать у украинцев имущество во время войны. Чаще всего на военные нужды забирают транспорт. Ответы на вопросы, волнующие украинцев — какие основания для изъятия имущества, возможно ли получить компенсацию и что для этого нужно сделать, в материале ТСН.ua