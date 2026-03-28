У кого могут забрать авто на нужды ВСУ

Во время военного положения в Украине могут изымать транспорт для нужд ВСУ, однако для этого существуют четкие ограничения и процедуры.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
© Pixabay

В ходе военного положения в Украине предусмотрена возможность привлечения транспортных средств граждан, предприятий и организаций для нужд Вооруженных сил.

Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины на особый период транспортными средствами и техникой. Эта обязанность распространяется как на местные, центральные органы власти, предприятия и учреждения, так и на граждан — владельцев транспортных средств.

Мобилизовать транспортное средство могут представители ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки).

В частности, если у гражданина в собственности находится более одного транспортного средства, то автомобиль (или другое транспортное средство) могут мобилизовать на нужды ВСУ. Соответственно, это не касается тех, кто имеет в собственности только одно транспортное средство.

Возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

К слову, только Кабинет министров определяет порядок и нормы исполнения военно-транспортного долга. Непосредственно привлечение транспортных средств при мобилизации осуществляется на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

В то же время, для предприятий ситуация другая. Удаление транспорта на заводах и производствах происходит значительно чаще и считается стандартной практикой.

Предприятия обязаны дважды в год подавать в территориальные центры комплектования информацию о своем автопарке. При необходимости технику могут привлекать для нужд ВСУ на основании решения местной администрации. Такое изъятие должно сопровождаться актом приема-передачи, а также предусматривает компенсацию при повреждении или потере имущества.

Ранее сообщалось о том, что розыск от ТЦК может утратить силу. Эксперты рассказали, когда ТЦК теряет право штрафовать за нарушение правил учета.

