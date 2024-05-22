У кого не проверяют военно-учетные документы при пересечении границы: в ГНСУ назвали категории мужчин

В целом, изменения в правилах пересечения границы гражданами Украины, утвержденные постановлением правительства №57, пока еще не внесены, но стоит этого ожидать.

Есть пять категорий мужчин, в которых пока не проверяют военно-учетные документы во время выезда за границу.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "КИЕВ 24".

"В настоящее время мы не проверяем наличие военно-учетного документа в других категориях лиц, которые правилами пересечения границы прописаны отдельными пунктами, в отношении которых четко указаны условия пересечения границы", — пояснил Демченко.

У кого не проверят военно-учетные документы при пересечении границы

Он назвал категории лиц, у которых не проверяют наличие военно-учетного документа:

лица с инвалидностью, лица, сопровождающие людей или детей с инвалидностью, мужчины, перевозящие гуманитарную помощь, водители, осуществляющие международные перевозки товаров и пассажиров, работники железной дороги, авиационной и морской отрасли.

Он напомнил, что изменения в правила пересечения границы гражданами Украины, которые были утверждены постановлением правительства №57, пока еще не внесены.

"Но стоит ожидать, что такие изменения через некоторое время произойдут и когда будут, скажем так, изменены, возможно, условия для большей категории лиц, то мы, конечно, об этом сообщим", — добавил представитель ГНСУ.

Напомним, на 22 мая в Германии находится около 200 тысяч мужчин призывного возраста — граждан Украины. Однако немецкие власти не будут их депортировать, даже если срок действия их украинских документов истечет.

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