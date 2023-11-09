У Коломойского обнаружили новые заболевания, он не может находиться в СИЗО, — адвокат

Защита анонсировала получение в ближайшее время доказательств, свидетельствующих о том, что версия досудебного расследования ошибочна.

Защитники бизнесмена Игоря Коломойского заявили о необъективности следствия и ухудшении состояния здоровья своего клиента. По их словам, в СИЗО у Коломойского обнаружили новые заболевания, которые невозможно лечить в условиях изоляции.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на заявление на пресс-конференции в Киеве.

Адвокат Олег Пушкарь в очередной раз подчеркнул необоснованность подозрения, которое Коломойскому объявили правоохранители. В частности, он напомнил, что бизнесмена обвиняют в якобы фиктивном внесении 6 млрд наличных денег в кассу, тогда как по документам эти деньги внесены все же были. Следовательно, по словам Пушкаря, в кассе банка должна быть учтена нехватка столь значительной суммы, однако она не зафиксирована.

"Никаких данных, которые указывали бы на то, что из банка где-то была изъята сумма в 6 млрд грн, не установлено", — отметил адвокат. Он также отметил, что во время национализации банка и его проверки профильными службами и новым менеджментом такой недостачи также не было обнаружено.

По его словам, уже через несколько месяцев после начала досудебного расследования и объявления подозрений Коломойскому "ПриватБанк" заявил, что узнал свое фигурирование по делу со СМИ.

Пушкарь подчеркнул, что оба свидетеля обвинения не подтверждают версию следователей о фиктивном внесении наличных в кассу.

Он также добавил, что следствие — более 50 прокуроров и детективов — не выполняет удовлетворенные судом ходатайства о допросе лиц, в частности, председателей Нацбанка, и осуществления следственных действий, которые могли бы предоставить доказательства оправдания Коломойского. Кроме того, и уже государственный "ПриватБанк" затягивает рассмотрение ходатайств адвокатов о получении необходимых документов от банка, согласованного определением суда.

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"Несмотря на все эти затягивания и факторы, позволяющие держать личность под стражей и продлевать сроки досудебного расследования, можно четко просчитать, что это дело завершится ничем", — уверен Пушкарь.

По его мнению, и доказательства, к которым адвокаты получат доступ в ближайшее время, в частности документы из "ПриватБанка", будут свидетельствовать о том, что версия досудебного расследования ошибочна. В частности, речь идет о документах о перечислении этих средств другим компаниям после внесения их в кассу банка.

Защитник подчеркнул, что расследование необъективно, и он не надеется на то, что это изменится. В частности, с момента регистрации уголовного производства до объявления о подозрении прошло достаточно мало времени. Кроме того, бизнесмена якобы считают организатором этой "схемы", однако ни одного предполагаемого исполнителя следствие так и не установило. В то же время он уточнил, что за эти месяцы досудебного расследования следствие не предоставило никаких новых доказательств, подтверждающих вину Коломойского.

Другой адвокат бизнесмена Александр Лысак также отмечал странное выявление якобы отсутствия 6 млрд грн только в 2023 году, когда, по версии следствия, это произошло еще в 2013-2014 годах.

"Если в 2016 году во время национализации банка проверяли соответствующие комиссии, то они должны это выявить... Это миллиарды гривен... Для "ПриватБанка" и государственных учреждений якобы отсутствие этих средств тоже было неожиданностью", — добавил он.

Следовательно, "очень большой вопрос", по словам Лисака, с 2016 года якобы отсутствие этих средств не выявили. Адвокат также отметил, что через две недели после первого объявления подозрения правоохранители ее изменили, заменив потерпевшую сторону на "ПриватБанк".

По его словам, все свидетельствует о том, что следствие не должным образом готовилось к оглашению подозрения и не собрало достаточное количество доказательств. Адвокаты бизнесмена заявили, что настаивают на том, что преступления не было.

Защитник в очередной раз отметил надлежащее процессуальное поведение Коломойского, его самостоятельное прибытие на заседание и отсутствие рисков избегания бизнесменом правосудия. Ведь сам он заинтересован в скорейшем рассмотрении этого дела.

Лисак отметил, что с начала содержания под стражей состояние здоровья Коломойского ухудшилось. Обследовавший его врач советовал провести курс лечения и определенные манипуляции для улучшения состояния здоровья.

"По нашему мнению, Игорь Валерьевич не может содержать в изоляции в условиях отсутствия нормального медицинского обеспечения. Поскольку были обнаружены дополнительные заболевания. Наблюдается динамика ухудшения состояния здоровья в условиях следственного изолятора", – сказал адвокат.

Следовательно, защита просит смягчить бизнесмену меру пресечения, по крайней мере, заменив содержание под стражей на домашний арест, где он сможет получать надлежащую медицинскую помощь и конструктивно участвовать в досудебном следствии.

Напомним, 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января. Бизнесмена подозревают в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Коломойский находится под стражей с начала сентября с альтернативой залогу в 3 млрд 891 млн грн.