У командования есть менталитет Второй мировой войны: Кротевич сделал мощное заявление

Богдан Кротевич. / © Telegram Богдана Кротевича

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Активное расширение использования беспилотников FPV, которые могут работать на расстоянии до 22 км, и российские планирующие бомбы резко увеличили глубину линии фронта. Впрочем, украинское командование не отреагировало должным образом.

Об этом заявил подполковник Богдан Кротевич с позывным Тавром в интервью The Guardian .

"У них все еще есть менталитет воюющих во Второй мировой войне. Они до сих пор отказываются признавать новые средства поражения целей. Он сказал, что командующий армией полагался на правила, изданные в 2016-м, чтобы оправдать принуждение солдат базироваться так далеко вперед, время, когда "война была совсем другой".

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Напомним, также в разговоре с изданием Кротевич признался, почему на 70% уже решил уволиться из ВСУ. Ветеран "Азова" также раскритиковал Генштаб за опасные приказы.

Дата публикации 09:58, 09.04.25 Количество просмотров 13 Переговоры без Украины! США и Россия втайне подготовили новую встречу!