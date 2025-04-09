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- Украина
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У командования есть менталитет Второй мировой войны: Кротевич сделал мощное заявление
Командование с трудом воспринимает появление нового вооружения у врага.
Активное расширение использования беспилотников FPV, которые могут работать на расстоянии до 22 км, и российские планирующие бомбы резко увеличили глубину линии фронта. Впрочем, украинское командование не отреагировало должным образом.
Об этом заявил подполковник Богдан Кротевич с позывным Тавром в интервью The Guardian .
"У них все еще есть менталитет воюющих во Второй мировой войне. Они до сих пор отказываются признавать новые средства поражения целей. Он сказал, что командующий армией полагался на правила, изданные в 2016-м, чтобы оправдать принуждение солдат базироваться так далеко вперед, время, когда "война была совсем другой".
Напомним, также в разговоре с изданием Кротевич признался, почему на 70% уже решил уволиться из ВСУ. Ветеран "Азова" также раскритиковал Генштаб за опасные приказы.