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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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У командования есть менталитет Второй мировой войны: Кротевич сделал мощное заявление

Командование с трудом воспринимает появление нового вооружения у врага.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Богдан Кротевич.

Богдан Кротевич. / © Telegram Богдана Кротевича

Активное расширение использования беспилотников FPV, которые могут работать на расстоянии до 22 км, и российские планирующие бомбы резко увеличили глубину линии фронта. Впрочем, украинское командование не отреагировало должным образом.

Об этом заявил подполковник Богдан Кротевич с позывным Тавром в интервью The Guardian .

"У них все еще есть менталитет воюющих во Второй мировой войне. Они до сих пор отказываются признавать новые средства поражения целей. Он сказал, что командующий армией полагался на правила, изданные в 2016-м, чтобы оправдать принуждение солдат базироваться так далеко вперед, время, когда "война была совсем другой".

Напомним, также в разговоре с изданием Кротевич признался, почему на 70% уже решил уволиться из ВСУ. Ветеран "Азова" также раскритиковал Генштаб за опасные приказы.

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