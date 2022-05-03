У Красного Креста нет данных о количестве пленных украинцев — Денисова

У Международного комитета Красного Креста нет данных о количестве пленных Россией украинцев.

Сейчас украинские власти пытаются сотрудничать с Международным комитетом, чтобы он заставил Россию предоставить информацию о количестве взятых в плен в РФ граждан Украины.

Об этом заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире телемарафона.

"Я вчера спрашивала об этом президента Международного Красного Креста. Именно его по Женевской конвенции об обращении с военнопленными Российская Федерация должна проинформировать, сколько там граждан взяты в плен. Потому что, согласно Женевской конвенции, каждый пленник лично заполняет карточку, чтобы потом можно было идентифицировать, что именно этот человек это писал, и передается Международному Красному Кресту", — говорит омбудсмен.

Но, по ее словам, Красный Крест не знает, сколько украинцев находится в плену.

"Он (директор ЧХ. — Ред.) не мог назвать мне такие цифры. Он сказал, что у него таких данных нет. И поэтому мы сейчас сотрудничаем с ними, стараемся, все же, чтобы они заставили Российскую Федерацию сделать это. Я думаю, что соответствующие органы, которые занимаются этими вопросами в Украине, знают об этом, но интересно, что Международный Красный Крест этого не знает, а это его полномочия согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это его мандат", — сказала Денисова.

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