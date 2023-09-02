"У Кремля уже не "красные", а "коричневые" линии": нардеп о возможности применения ядерного оружия

Сегодня все красные линии, которые неоднократно рисовали россияне, пересечены. Более того, реальной цели для применения ядерного оружия враг не имеет.

Об этом в эфире телемарафона сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Красную линию" мы пересекали и с танками, и с HIMARS, и с дальнобойными ракетами, сейчас уже относительно F-16 решение принято. Поэтому не существует этой "красной линии", там "коричневая линия" какая-то, пожалуй, уже есть у Кремля, которую они постоянно пересекают или создают новые", – говорит военный эксперт.

Россияне не имеют должной цели

По словам нардепа, нет и не будет эскалации. Потому что россияне понимают, что применение ядерного оружия не даст им никакого эффекта. "Я не говорю уже о странах НАТО – они не будут касаться вообще не только ядерной, а какой-либо ракеты", – акцентировал Чернев.

Он объясняет: если Россия рассматривает удары по территории Украины тактическим ядерным оружием, то это означает, что она должна иметь какую-то цель, применение которой тактического ядерного оружия будет означать непоправимые потери для Украины и Украина капитулирует.

"У нас нет такой концентрации в одном месте наших войск, чтобы нанести один удар и все на этом мы закончим. Но последствия от партнеров и международного сообщества будут безумны. Потому что не только Запад, но и Восток (Китай и Индия) предупредили: не смейте использовать ядерное оружие", – подытожил Чернев.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ядерное оружие в Беларуси не несет риска для Украины.

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