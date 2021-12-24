У Лаврова выразили протест из-за инцидента возле генконсульства РФ во Львове

В МИД России произошедшее назвали терактом.

В пятницу, 24 декабря, временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотила вызвали в МИД РФ из-за того, что ночью кто-то неизвестный бросил в направлении входа в генконсульство РФ во Львове бутылку с зажигательной смесью.

Как сообщили в пресс-службе МИД Российской Федерации, в ведомстве Лаврова украинскому дипломату на этот счет выразили протест.

Хотя в результате этого инцидента никто не пострадал и не был причинен ущерб зданию диппредставительства, в российском МИД его назвали "террористическим актом", который якобы создал угрозу безопасности зарубежному учреждению.

"Генеральное консульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичную ноту посольства России в Киеве направлено в МИД Украины", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, во Львове похоронили воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Руслана Янковского, погибшего еще в 2014 году во время обороны Луганского аэропорта.

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