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У Лубинца объяснили, почему он поехал в Олешки через Россию: какая причина
У Лубинца объяснили, почему выбрали маршрут в Олешки через территорию РФ.
Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец ехать в оккупированные Олешки через территорию России, потому что другого пути просто нет.
Об этом заявила пресс-служба Лубинца в комментарии «Украинской правде».
В команде омбудсмана объяснили, что в настоящее время существуют два возможных пути попасть в оккупированные Олешки: через линию фронта или через территорию РФ.
В то же время, первый вариант имеет существенные ограничения из-за боевой обстановки.
По словам представителей Лубинца, переправиться через реку также невозможно, поскольку эта территория заминирована и является частью линии боевого столкновения.
Поэтому, учитывая необходимость быстрого и безопасного проведения гуманитарной миссии, украинский омбудсман согласился на маршрут через Российскую Федерацию.
«Приоритет остается неизменным — безопасность людей, оказание гуманитарной помощи и создание условий для выезда гражданского населения Олешков», — отметили в пресс-службе Лубинца.
Там заверили, что на все вопросы омбудсман готов ответить по завершении гуманитарной миссии.
Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцем 29 октября отправилась в направлении оккупированных Олешек. Подробности о ходе операции будут сообщать по мере появления связи.
Отметим, что 29 октября белорусское государственное информационное агентство «БелТА» сообщило, что Дмитрий Лубинец прибыл в Гомель из пункта пропуска «Новая Гута». В составе делегации также журналисты из Украины и США.
Напомним, гуманитарное перемирие, которое сначала согласовали только для Олешков, быстро распространилось на всю территорию Херсонской области. Стороны пришли к соглашению о локальном режиме прекращения огня благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп.