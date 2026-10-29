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Дата публикации
Категория
Украина
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У Лубинца объяснили, почему он поехал в Олешки через Россию: какая причина

У Лубинца объяснили, почему выбрали маршрут в Олешки через территорию РФ.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Лубинец в Гомеле встречается с представителем РФ

Лубинец в Гомеле встречается с представителем РФ

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец ехать в оккупированные Олешки через территорию России, потому что другого пути просто нет.

Об этом заявила пресс-служба Лубинца в комментарии «Украинской правде».

В команде омбудсмана объяснили, что в настоящее время существуют два возможных пути попасть в оккупированные Олешки: через линию фронта или через территорию РФ.

В то же время, первый вариант имеет существенные ограничения из-за боевой обстановки.

По словам представителей Лубинца, переправиться через реку также невозможно, поскольку эта территория заминирована и является частью линии боевого столкновения.

Поэтому, учитывая необходимость быстрого и безопасного проведения гуманитарной миссии, украинский омбудсман согласился на маршрут через Российскую Федерацию.

«Приоритет остается неизменным — безопасность людей, оказание гуманитарной помощи и создание условий для выезда гражданского населения Олешков», — отметили в пресс-службе Лубинца.

Там заверили, что на все вопросы омбудсман готов ответить по завершении гуманитарной миссии.

Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцем 29 октября отправилась в направлении оккупированных Олешек. Подробности о ходе операции будут сообщать по мере появления связи.

Отметим, что 29 октября белорусское государственное информационное агентство «БелТА» сообщило, что Дмитрий Лубинец прибыл в Гомель из пункта пропуска «Новая Гута». В составе делегации также журналисты из Украины и США.

Напомним, гуманитарное перемирие, которое сначала согласовали только для Олешков, быстро распространилось на всю территорию Херсонской области. Стороны пришли к соглашению о локальном режиме прекращения огня благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп.

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