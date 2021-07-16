У львовянина изъяли наркотиков на полмиллиона гривен: что нашли полицейские

У львовянина изъяли наркотиков на полмиллиона гривен: что нашли полицейские

Мужчине придется отвечать перед законом за преступление.

Полицейские разоблачили 30-летнего распространителя наркотиков во Львове. Во время задержания у него изъяли наркотических средств на 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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В частности, правоохранители изъяли 7 зип-пакетов с наркотическими и психотропными веществами. Среди них — метамфетамин (около 300 граммов), РVP (около 300 граммов) и MDMA (300 таблеток).

Общая стоимость веществ по ценам "черного рынка" составляет около 500 тысяч гривен. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности задержанного.

Напомним, по подозрению в контрабанде наркотиков в турецком порту задержали судно с украинцами. Арестованы четыре наших соотечественника — капитана и трех его помощников. Остальные члены экипажа — а это 20 украинцев и один иностранец — остаются на корабле и выступают в деле как свидетели.

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