У мариупольцев будут "законно" отбирать квартиры: что придумали россияне

В Мариуполе вступил в силу новый "закон" об обнаружении жилых помещений, имеющих признаки "бесхозяйственного имущества". Теперь выехавшие квартиры мариупольцев смогут отбирать официально.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

По данным ведомства, искать такие помещения в городе могут как представители оккупационной администрации, так и сами жители, обращаясь с соответствующими заявлениями. В течение 10 дней информацию о владельцах будут проверять и вывешивать объявления на местных пабликах. После этого у владельца есть 30 дней, чтобы лично явиться в псевдоадминистрацию города и заявить свои права на имущество.

"Если никто на объявление не отзывается, оккупанты забирают имущество в городскую собственность", – сообщают в горсовете.

Личное присутствие собственника, наличие паспорта и оригиналов документов, подтверждающих право собственности на имущество, обязательно.

"Новый псевдозакон – это попытка "легализовать", а фактически присвоить чужое имущество оккупантами, ссылаясь на отсутствие собственников. Захватчики не теряли времени и в течение года формировали списки так называемого "бесхозного" жилья. Теперь собираются все "официально" отбирать. Но никакие их" законы" и "решения" не имеют никакой юридической силы", – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее мариупольцы жаловались, что РФ совсем не восстанавливает жилье, как обещала. Люди показали "восстановленные" квартиры, больше напоминающие руины. К примеру, в доме Кирова: аварийные потолки, нет проводки, а зимой – 8 градусов тепла.

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