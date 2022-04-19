У Медведчука нашли яйца "Фаберже", картины и золото: какие драгоценности кумовьев Путина хотят арестовать

Имение Медведчука и Марченко в Киевской области, скриншот с видео/Нацполиция

Правоохранители во время обысков в поместьях задержанного нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

Все обнаруженное имущество арестуют и передадут АРМА.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, обыски в домах кумовьев президента РФ провели 18 апреля на территории Киева и Киевской области.

Сумма выявленного имущества устанавливается.

"Следователи Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата Виктора Медведчука", — говорится в сообщении.

Офис Генерального прокурора уже готовит ходатайство о наложении ареста. В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА.

"Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", — сообщили в Департаменте стратегических расследований.

Также отмечается, что ранее уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, дгароценности, предметы искусства и транспортные средства Медведчука и его супруги Марченко.

Напомним, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

В понедельник, 18 апреля, бывший нардеп обратился к Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Несмотря на то, что в Кремле видели обращение Медведчука к президентам России и Украины, просьба обменять его на тех, кто находится в Мариуполе, осталась без реакции.

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