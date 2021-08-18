"У меня было, чем защищаться от волков": затерянный в Карпатах мальчик рассказал о своих блужданиях в горах

"У меня было, чем защищаться от волков": затерянный в Карпатах мальчик рассказал о своих блужданиях в горах

6-летний Алексей рассказал, как заблудился, где ночевал в горах и как наткнулся на своих спасителей.

Заблудившийся в Карпатах во время восхождения на Говерлу 6-летний Алексей Стефанцив из Коломыи сам провел в горах 30 часов. Мальчик рассказал о своих странствиях и о том, что чувствовал, когда остался один на один с вершинами и лесами.

Мальчик вспомнил, как отстал от родственников во время восхождения на самую высокую вершину Украины, информирует "Суспилне".

"Сначала я очень быстро бежал по зеленым меткам. Я бежал. Там, где нужно было повернуть направо, я вернул направо и дальше видел ту метку", — рассказывает Алексей.

Но несмотря на указательные знаки на пути, мальчик заблудился и остался наедине в горах.

"Я себе нашел теплое место. Там лежал, спал ночью. На следующий день пошел просто вперед. Я услышал какой-то звук, похожий на папин, а потом увидел, что это какие-то ребята пришли меня спасать и просто забрали", — рассказывает ребенок.

Мальчик уверяет, что ночью в горах ему не было страшно.

"Я — парень", — аргументирует свой ответ 6-летний Алексей.

Для собственной защиты от диких животных мальчик нашел палку вблизи того места, где он остановился.

"Я хотел ее оторвать, оторвал, потом увидел, что она похожа на двусторонний топор. Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. Я имел чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть", — говорит Алексей.

Ребенок говорит, что больше суток его блужданий в Карпатах не хотел ни есть, ни пить.

Его родители говорят, что сын с детства очень храбрый. После этого случая Алексея записали в скаутскую организацию "Пласт".

Отец мальчика вспоминает — когда родился сын, его назвали Алексеем в честь гуцульского опрышка Олексы Довбуша.

"Мы никогда не называли его Олексой, но после этой ситуации, когда он пришел с палкой, похожей на топорик, я думаю, все, это — Олекса, которого позвали горы, и он пошел к ним", — говорит Любомир Стефанцив.

Напомним, для 6-летнего Алексея Сефанцива из Коломыи это была первая поездка в горы. И сразу — на Говерлу. Родители мальчика остались дома, а в поход ребенок пошел с бабушкой, старшим братом и тетей. Они выбрали самый легкий — зеленый маршрут — длиной почти 5 км. Но из-за большого количества людей мальчик внезапно исчез из поля зрения.

Алексея разыскивали почти 300 человек. От тропы на Говерлу он отошел в сторону более чем на 2 км. Мальчика нашли на вершине горы Большая Козмецькая двое волонтеров на расстоянии около 2 км очень пересеченной местности и с большим перепадом высот. Холодная ночь была — 8 градусов тепла.

О пропавшем в горах мальчике не было ничего известно 30 часов.

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