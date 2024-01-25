"У меня, бывало, накладывались браки": Арестович рассказал об экс-женах, изменах и разводах

Скандальный эксрадник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о своих бывших супругах. Он отметил, что у него было три брака и он до сих пор в хороших отношениях с предыдущими женами.

Об этом он сказал в интервью Анне Олицкой.

Арестович заявил, что у него было три брака и со своими двумя предыдущими женами он поддерживает хорошие отношения и даже "готов за них умереть".

"Изменял ли я женам? Нет, у меня бывало накладывались браки. Это была измена, но это и был сознательный выбор, потому что я знал, что я уже развожусь. То есть это было в процессе развода, я уже знал, что с этой женщиной не буду жить. Я вторую жену встретил, когда я понял, что с первой мы уже расходимся. Третью я встретил, когда понял, что со второй не будет совместной жизни. Я разводился тогда, когда разрывался между двумя женщинами, но знал, что с прошлой не будет будущего", - сказал он.

Арестович отметил, что родители всегда его поддерживали и они до сих пор общаются с его двумя предыдущими женами. От добавил, что с двумя предыдущими женами прожил по 10 лет.

Также Арестович отметил, что все три своих брака он считает удачными и даже "готов пожертвовать жизнью ради 2 предыдущих жен".

"Я очень тяжело переживал развод. Это - психологическая смерть. Я умирал и рождался заново. Особенно трудно было оставлять детей", - сказал он.

Арестович отметил, что он сохраняет хорошие отношения со своими детьми от предыдущего брака.

"Разводиться нужно тогда, когда еще есть какие-то чувства, потому что потом развод превращается в кошмар", - сказал экс-советник ОП.

Напомним, Арестович рассказал о своей самой известной роли в образе женщины.

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