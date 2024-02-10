"У меня целый букет болезней": военный рассказал о последствиях русского плена

Владимир Цема-Бурсов – военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады. До полномасштабного вторжения он был при росте 191 см и весил 95 кг. В апреле 2022 года из металлургического комбината имени Ильича попал в плен, где пробыл 20 месяцев.

Военный поделился последствиями русского плена, передает "Смотри Свои".

Мужчина вспоминает, что в ночь на 4 января проснулись от того, что в коридоре были слышны мат и лязг связки ключей.

"А еще беготня, суматоха. У нас было три варианта: очередное переселение, кого-то привезли или наоборот будут забирать. Обычно все это происходило глубоко ночью. Мы все по очереди побежали в туалет, потому что неизвестно кого заберут и как долго придется быть в пути. И снова заключались, ожидая, что будет дальше. Шумело поближе", — говорит он.

В камере Владимира было 8 человек, 4 из них вызвали. Посадили в автозаки и увезли на аэродром.

"Самолет был просторным, не таким, как нас доставляли в тюрьму. Были длинные скамейки. Руки, как раньше, уже не связывали, но их надо было держать на коленях ладонями вверх, головы опущены. Я на некоторое время заснул, потому что плохо чувствовал себя. А проснулся, так самолет уже приземлился в Белгороде. Нас пересадили в автобус и повезли на границу с Украиной, в Сумскую область. Где-то на пол дороги из автобуса вышел конвой — их было двое", - указано в сообщении.

Военнопленный Владимир Цема-Бурсов с семьей

Интересно то, что на прощание пленным прочитали проповедь, что, мол, они неправильно ведут себя.

"Кто-то вдалеке увидел украинский флаг и закричал от радости. А я был в ступоре, не было никаких эмоций. На тот момент мне показалось, что это происходит не со мной. Просто до конца не мог понять, что я на свободе. Потом кто-то зашел в автобус и попросил нас выходить. Мы шли через границу в сторону других автобусов, нас встретили, разместили в автобусах и мы уехали", — делится Владимир.

Он продолжает, что по обе стороны дорог стояли люди с украинскими флагами. Они знали, что будет ехать колонна автобусов с освобожденными военнопленными.

"Далее нас привезли в одну из больниц Полтавы, накормили, выдали вещи первой потребности, среди которых одежда, телефон и т.д. Сейчас я на лечении в одном из медучреждений на Полтавщине. Состояние моего здоровья намного хуже, чем я ожидал. У меня, как говорится, "целый букет" болезней, среди которых хронический гастрит на стадии обострения, неалкогольная жировая болезнь печени, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — болезнь пищеварительной системы человека, хронический простатит на стадии ремиссии и т.д.", — добавил военный.

Напомним, 8 февраля Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

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