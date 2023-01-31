У меня есть фонарик: мэр Ивано-Франковска застрял в лифте во время отключения света

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив из-за отключения света застрял в лифте и был вынужден ждать аварийную службу, которая бы освободила его. При себе у него был только один фонарик.

Об этом городской голова Ивано-Франковска сообщил в социальных сетях и опубликовал фото из лифта.

"Застрял в лифте дома! Жду аварийную! Свет отключили, а я забыл! Хорошо, что фонарик в кармане!", — написал примерно в 18 часов городской голова на странице в Facebook.

В комментариях к сообщению Марцинкив добавил, что по состоянию на 19:00 работники аварийной службы уволили его из ловушки. Он просидел в лифте около 20 мин.

Пользователи Facebook с юмором отреагировали на ситуацию. Так, они шутили, чтобы Марцинкив позвонил по телефону городскому голове, чтобы немедленно направил аварийную службу.

Какова ситуация с электричеством по состоянию на 31 января

Напомним, энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага из-за незаконной оккупации Запорожской АЭС.

По данным "Укрэнерго", из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре сохраняется значительный дефицит. Продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января и предварительных обстрелов.

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