"У меня есть серьезное предостережение": эксперт об опасности в случае увольнения Залужного

Селезнев утверждает, что в случае смены Залужного Украина потеряет время для налаживания новых коммуникаций с западными партнерами.

Военный эксперт, полковник запаса и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что замена главкома ВСУ Залужного на какого-то другого генерала сейчас не ко времени.

Свое мнение Селезнев выразил в интервью "Эспрессо".

"У меня есть серьезное предостережение относительно тех слухов, которые сейчас активно распространяются в украинском информационном пространстве о вероятных ротациях или замене генерала Залужного на другого украинского генерала в должности главнокомандующего ВСУ. Почему это сейчас недопустимо? Дело в том, что львиная часть военно-технической поддержки от наших западных партнеров происходит в том числе и за счет прямых коммуникаций между главкомом, его аппаратом и нашим западными партнерами", – сказал эксперт.

По его мнению, после смены главкома ВСУ может произойти так, что будет потерян определенный промежуток времени на налаживание новых коммуникационных каналов и возможностей.

Селезнев считает, что сейчас очень опасная ситуация на фронте. Продолжаются активные боевые действия на разных участках фронта. Эксперт предполагает, что враг в ближайшие месяц-два будет пытаться трансформировать свое численное преимущество в территориальные достижения, то есть будет продолжать наступление.

"Должны ли мы создавать условия для промедления относительно определенных коммуникационных каналов и, соответственно, получения более гибкой и оперативной реакции со стороны наших западных партнеров? Ответ на этот вопрос, очевидно, – нет. Мы не можем себе этого позволить. Но опять-таки есть определенные внутренние политические процессы внутри нашей страны, которые могут в определенной степени серьезно влиять на те или иные решения", – подытожил он.

Ранее по Сети распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы должны уволить с должности главнокомандующего ВСУ. Впоследствии эту информацию опровергли в Офисе президента.

По информации The Washington Post, Валерий Залужный на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал о проблемах, которые унаследует вероятный преемник главкома в случае его увольнения.

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