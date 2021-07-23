"У меня началась истерика и шок": харьковчанке во время операции ампутировали грудь без ее согласия

"У меня началась истерика и шок": харьковчанке во время операции ампутировали грудь без ее согласия

Теперь пациентка требует 5 миллионов гривен компенсации.

В Харькове пациентке, у которой заподозрили злокачественную опухоль, во время операции ампутировали правую молочную железу. Женщина утверждает, что разрешения на это врачам не давала и медики обещали удалить только небольшую часть новообразования. Теперь женщина требует компенсации — 5 миллионов гривен, говорится в сюжете "Украина 24".

По словам харьковчанки, злокачественную опухоль местные врачи заподозрили у нее три года назад. Чтобы определиться с диагнозом, врачи предложили ей провести несложную операцию по удалению кусочка ткани молочной железы для гистологической проверки, чтобы убедиться, что это не рак. На что женщина согласилась, однако уже после хирургического вмешательства она была поражена результатом.

"Когда я пришла в себя после наркоза, первое, что я спросила у медсестер, на месте ли моя грудь. Услышав ответ, у меня началась истерика и шок, ведь я не давала согласия на такое", — пояснила женщина.

В свою очередь в медучреждении уверяют, что озвучили пациентке точный диагноз, но она у него не поверила. Единственной ошибкой во время операции по удалению молочной железы в больнице называют то, что хирург не сделал об этом официальной записи.

Харьковчанка обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами.

Также женщина подала в суд и намерена получить возмещение — 5 миллионов гривен. За эти деньги она планирует поставить имплантат груди.

Напомним, во Франции суд удовлетворил иск женщин: жертвы производителя грудных имплантатов могут получить компенсации.

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