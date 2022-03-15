У меня нет дома: психолог советует, как во время войны научиться отпускать материальное

У меня нет дома: психолог советует, как во время войны научиться отпускать материальное

Война – время, когда рушится привычная жизнь.

Война. Время, когда рушится привычная жизнь. Дети не посещают детские сады, не ходят в школу, не занимаются в кружках. Молодежь вместо обучения в вузах записывается в территориальную оборону. Взрослые встают на защиту своих земель и думают, как защитить своих родных и сохранить дома.

Война коснулась каждого. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то строит укрепления, кто взял в руки оружие. А кто-то вынужден спасать и вывозить своих близких из-под авиационных и ракетных ударов.

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Когда первый страх за жизнь отступает, приходит понимание безвозвратности материальных потерь – дома, одежды, бытовых вещей, всего того, что еще недавно делало жизнь комфортной. Как в таких условиях сохранять спокойствие и не отчаиваться? За что мысленно держаться, чтобы жить дальше?

На эти вопросы отвечает психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина.

" У меня нет дома, но я и мои родные живы . Живы – значит, все остальное тоже будет. Эту мысль следует повторять себе как мантру, потому что жизнь – самая главная ценность.

. Живы – значит, все остальное тоже будет. Эту мысль следует повторять себе как мантру, потому что жизнь – самая главная ценность. У меня нет дома, но рядом есть люди, важные для меня . Это значит, что есть общение, есть отношения – главные вещи, составляющие эмоциональное содержание жизни. И именно во взаимодействии, общении, контакте с другими можно черпать энергию и силы.

. Это значит, что есть общение, есть отношения – главные вещи, составляющие эмоциональное содержание жизни. И именно во взаимодействии, общении, контакте с другими можно черпать энергию и силы. У меня нет дома, но я могу мечтать, строить планы, определять ближнюю и дальнюю перспективу. Это значит иметь точку отсчета "здесь и теперь", смотреть вперед и не оглядываться назад. Потому что есть вещи и события, которые невозможно изменить и вернуть назад. Однако можно фокусировать внимание на том, что удалось сохранить и что можно сделать сегодня и в будущем.

Как сообщалось, в СНБО напомнили основные правила, спасающие жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок.