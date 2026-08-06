У меня нет таких миллионов: Стефанишина после избрания меры пресечения сделала первое заявление

Экс посол Украины в США Ольга Стефанишина

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В четверг, 6 августа, следователь судья ВАКС вынес решение о мере пресечения экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной в виде залога 6 миллионов гривен.

Об этом стало известно из зала суда, сообщает корреспондент ТСН.

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Прокуроры САП просили назначить экс-послу залог в размере 13,3 млн. гривен. В свою очередь адвокат попросила уменьшить сумму залога до 10 миллионов гривен.

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Напомним, накануне НАБУ и САП сообщили о новом подозрении бывшей госпоже послу Украины в Соединенных Штатах Америки Ольге Стефанишиной. Ее подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Сторона защиты просила провести судебное заседание в закрытом режиме.

Стефанишина прокомментировала избрание меры пресечения

По ее словам, у нее нет таких средств, чтобы внести залог за себя, но будет искать.

«У меня нет ни 13, ни 6 млн грн, но я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог», — сказала она.

На вопрос журналиста, планируете ли обжаловать решение суда, она ответила: «Я буду сейчас консультироваться с адвокатами. Мне нужно разобраться в судебном решении, и по результатам этого я тоже буду готова прокомментировать».

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Стефанишин добавила, что она и ее семья получают различные угрозы. Однако отказалась предоставить больше информации по этому поводу.

«Продолжается следствие. Есть версия правоохранительных органов. Все, что я могу говорить, могу комментировать, конечно, может быть использовано в ходе дальнейшего досудебного расследования. Поэтому конечно большое количество комментариев, оценок на данном этапе я давать не планирую, это будет происходить на более поздних этапах», — отметила экс-посол.

Также она рассказала о дальнейших карьерных шагах после освобождения от должности. По ее словам, они не связаны с государственной службой.

Увольнение Стефанишиной и новые подозрения — что известно

3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. За несколько дней до появления указа дипломат заявила, что сама решила покинуть пост через расследования, связанные с его имуществом.

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Стефанишин подозревается, по информации ГПК и прокуроров САП, что якобы она не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, потраченные на их ремонт наличные, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры, а также не указала пользование Mercedes, записанного на подчиненного.

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