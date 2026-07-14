«Снял оружие и начал насиловать»: история женщины из Херсонщины, родившей сына от оккупанта

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Жительница Херсонщины родила ребенка от изнасиловавшего ее оккупанта.

Свою историю женщина рассказала изданию «Следство.Инфо».

«У меня шесть детей, самый маленький — от оккупанта», — рассказывает Светлана из Херсона.

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Женщину изнасиловал оккупант из Чечни с позывным «Шах». Оккупант вывез ее из дома и завез в заброшенный магазин.

«Он снял оружие и стал насиловать на полу. Я плакала, но плач для них ничего не значит. А людей рядом вообще никого не было, потому что были обстрелы», — рассказала она.

Во время пребывания под российской оккупацией у Светланы не было возможности подтвердить догадки о беременности — в аптеках сел оккупированной Херсонщины просто не продавали тесты. Женщина до последнего пыталась убедить себя, что не беременна, а если это окажется не так, планировала сделать аборт.

Вырвавшись из только что оккупированного региона, Светлана сразу обратилась в больницу на соседней Николаевщине.

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«Аборт делать поздно, ребенок сформирован», — услышала Светлана на приеме. Срок беременности к тому моменту уже составлял 23 недели.

«Тест негде было взять. Сюда [на Николаевщину] уже как приехала, услышала сердцебиение ребенка, как он двигал руками и ногами. Родные говорили, что ты будешь грех брать на себя. Так я и передумала делать аборт», — вспоминает Светлана.

Гинеколог позвонила в полицию.

«Врач сообщила, что после деоккупации в медицинское учреждение обратилась беременная женщина, которая сказала, что забеременела в результате изнасилования российским военным», — говорит начальник отдела следственного управления ГУНП в Херсонской области Игорь Демьянюк.

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Сейчас самому младшему сыну Светланы, рожденному от оккупанта, — три года. Она воспитывает его вместе с пятью своими старшими детьми. Светлана говорит, что он не похож на отца-насильника.

Ранее 12-летний мальчик из Херсона рассказал об убийстве матери у него на глазах оккупантом, который пришел ее насиловать.

Также сообщалось о том, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца.

Кроме того, мы писали, что на оккупированном Запорожье военные РФ изнасиловали двух школьниц.

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