У министа Федорова появился цифровой двойник

Михаил Федоров / © ТСН.ua

Реклама

В Украине был создан цифровой двойник Министра цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь украинцы смогут пообщаться с ним прямо в чате в Telegram.

Целью этого является собрать свежие идеи для цифровизации, реагировать на проблемы и привлекать новые таланты в команду Минцифры и Действия. Своего двойника Михаил Федоров представил во время события IT Arena 2025 года.

«Главная задача ИИ — решать проблемы людей. Мы создали чатбот, чтобы ни одна идея не потерялась, а талантливые люди не остались незамеченными. Через чатбот украинцы могут поделиться идеями по цифровизации государственных услуг, отправить резюме, чтобы присоединиться к команде, рассказать о проблемах с госуслугами, задать вопросы или получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту. Это шаг в новую эру взаимодействия граждан и государства, где технологии позволяют быстро, прозрачно и эффективно коммуникировать и решать проблемы вместе», — рассказал Федоров.

Реклама

С помощью чат-бота украинцы смогут поделиться идеями по цифровизации государственных услуг и рассказать о возникающих с ними проблемах, прислать свое резюме чтобы приобщить к команде Минцифры и Действия, узнать о доступных сервисах, а также получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту от министра.

Своего двойника Михаил Федоров представил во время события IT Arena 2025

Цифровой двойник отвечает живым языком и может общаться как с текстом, так и с голосом Михаила Федорова. В то же время бот не будет предоставлять индивидуальные рекомендации, ведь не имеет доступа к вашим персональным данным.

Цифровой двойник Михаила Федорова является одним из первых мировых примеров цифровизации министра для общения с гражданами. Мы натренировали его на публичных высказываниях Михаила Федорова: всего это более 10 тысяч материалов из медиа и соцсетей Минцифры и Михаила. Также включили голосовую интеграцию, чтобы взаимодействие с министром было таким же удобным, как общение с друзьями или знакомыми в мессенджерах», — отметил Даниил Цвок, Chief AI Officer Минцифры и CEO WINWIN AI Center of Excellence при Минцифре.

Для общения с цифровым двойником Михаила Федорова пользователям необходимо зайти в чат-бот @thedigital_bot в Telegram, авторизироваться через приложение Действие и задать любые вопросы по тексту или голосу. Искусственный интеллект проанализирует ваш запрос и ответит, а интересные идеи будут попадать непосредственно к Михаилу Федорову. Впоследствии двойника планируют запустить и в WhatsApp.

Реклама

Ранее в приложении «Действие» заработала новая функция. Теперь услугу обмена водительского удостоверения можно всего за несколько кликов в вашем смартфоне. Документ можно оформить только в цифровом или в комбинированном формате (пластиковая карта + электронное удостоверение).