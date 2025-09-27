ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
78
Время на прочтение
2 мин

У министа Федорова появился цифровой двойник

Целью этого является собрать свежие идеи для цифровизации, реагировать на проблемы и привлекать новые таланты в команду Минцифры и Действия.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Михаил Федоров

Михаил Федоров / © ТСН.ua

В Украине был создан цифровой двойник Министра цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь украинцы смогут пообщаться с ним прямо в чате в Telegram.

Целью этого является собрать свежие идеи для цифровизации, реагировать на проблемы и привлекать новые таланты в команду Минцифры и Действия. Своего двойника Михаил Федоров представил во время события IT Arena 2025 года.

«Главная задача ИИ — решать проблемы людей. Мы создали чатбот, чтобы ни одна идея не потерялась, а талантливые люди не остались незамеченными. Через чатбот украинцы могут поделиться идеями по цифровизации государственных услуг, отправить резюме, чтобы присоединиться к команде, рассказать о проблемах с госуслугами, задать вопросы или получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту. Это шаг в новую эру взаимодействия граждан и государства, где технологии позволяют быстро, прозрачно и эффективно коммуникировать и решать проблемы вместе», — рассказал Федоров.

С помощью чат-бота украинцы смогут поделиться идеями по цифровизации государственных услуг и рассказать о возникающих с ними проблемах, прислать свое резюме чтобы приобщить к команде Минцифры и Действия, узнать о доступных сервисах, а также получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту от министра.

Своего двойника Михаил Федоров представил во время события IT Arena 2025

Своего двойника Михаил Федоров представил во время события IT Arena 2025

Цифровой двойник отвечает живым языком и может общаться как с текстом, так и с голосом Михаила Федорова. В то же время бот не будет предоставлять индивидуальные рекомендации, ведь не имеет доступа к вашим персональным данным.

Цифровой двойник Михаила Федорова является одним из первых мировых примеров цифровизации министра для общения с гражданами. Мы натренировали его на публичных высказываниях Михаила Федорова: всего это более 10 тысяч материалов из медиа и соцсетей Минцифры и Михаила. Также включили голосовую интеграцию, чтобы взаимодействие с министром было таким же удобным, как общение с друзьями или знакомыми в мессенджерах», — отметил Даниил Цвок, Chief AI Officer Минцифры и CEO WINWIN AI Center of Excellence при Минцифре.

Для общения с цифровым двойником Михаила Федорова пользователям необходимо зайти в чат-бот @thedigital_bot в Telegram, авторизироваться через приложение Действие и задать любые вопросы по тексту или голосу. Искусственный интеллект проанализирует ваш запрос и ответит, а интересные идеи будут попадать непосредственно к Михаилу Федорову. Впоследствии двойника планируют запустить и в WhatsApp.

Ранее в приложении «Действие» заработала новая функция. Теперь услугу обмена водительского удостоверения можно всего за несколько кликов в вашем смартфоне. Документ можно оформить только в цифровом или в комбинированном формате (пластиковая карта + электронное удостоверение).

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie