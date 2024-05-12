У Минобороны объяснили, как будут забирать авто на нужды ВСУ

Автомобили должны вернуть в течение 30 дней с момента объявления демобилизации.

Граждан, имеющих в собственности больше одного автомобиля, могут заставить отдать транспорт в пользу ВСУ.

Детали об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Он добавил, что это могут быть тракторы, самоходные, сельскохозяйственные, дорожностроительные машины, сельскохозяйственная техника.

"Привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК, центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, что оформляется соответствующими распоряжениями", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что возврат после объявления демобилизации осуществляется на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

"Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации ", — добавил Лазутков.

Напомним, граждан, имеющих в собственности больше одного авто, могут заставить отдать транспорт в пользу ВСУ. Это предусмотрено законом о мобилизации, который вступает в силу уже 18 мая.

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