У Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ – глава бюджетного комитета

Парламент должен до 20 сентября принять изменения в бюджет, чтобы устранить проблему с дефицитом средств.

Глава комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа заявила, что у Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы до 20 сентября заплатить боевые", — сообщила народная депутат.

По ее словам, до этого времени парламент должен принять изменения в бюджет, чтобы решить проблему дефицита средств на боевые выплаты.

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"Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной Рады, но примерно 17-18 сентября мы ожидаем этого голосования", — добавила Подласа.

Подласа также отметила, что председатель Верховной Рады подпишет законопроект сразу после голосования, чтобы военные вовремя получили выплаты, и убеждена, что задержки с подписью президента также не будет.

"Все должностные лица понимают, как быстро это нужно сделать", — сказала она.

Глава бюджетного комитета Рады напомнила, что в первом квартале 2024 года из-за задержки с военной помощью от США Украина была вынуждена использовать бюджетные средства, которые планировали использовать в конце года.

Не хватает 500 миллиардов на оборону! Верховная Рада может пересмотреть бюджет нынешнего года

Напомним, для нужд Сил обороны до конца этого года не хватает около 500 млрд грн, в том числе на зарплаты военнослужащих, закупку и ремонт военной техники. Для наполнения бюджета парламентский комитет по финансам поддержал обновленную версию законопроекта № 11416-д о повышении налогов и рекомендовал Верховной Раде принять его в первом чтении.

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