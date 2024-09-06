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У Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ – глава бюджетного комитета

У Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ – глава бюджетного комитета

Зарплаты военных в Украине / Фото: ТСН.ua

Парламент должен до 20 сентября принять изменения в бюджет, чтобы устранить проблему с дефицитом средств.

Глава комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа заявила, что у Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы до 20 сентября заплатить боевые", — сообщила народная депутат.

По ее словам, до этого времени парламент должен принять изменения в бюджет, чтобы решить проблему дефицита средств на боевые выплаты.

"Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной Рады, но примерно 17-18 сентября мы ожидаем этого голосования", — добавила Подласа.

Подласа также отметила, что председатель Верховной Рады подпишет законопроект сразу после голосования, чтобы военные вовремя получили выплаты, и убеждена, что задержки с подписью президента также не будет.

"Все должностные лица понимают, как быстро это нужно сделать", — сказала она.

Глава бюджетного комитета Рады напомнила, что в первом квартале 2024 года из-за задержки с военной помощью от США Украина была вынуждена использовать бюджетные средства, которые планировали использовать в конце года.

Не хватает 500 миллиардов на оборону! Верховная Рада может пересмотреть бюджет нынешнего года

Не хватает 500 миллиардов на оборону! Верховная Рада может пересмотреть бюджет нынешнего года

Напомним, для нужд Сил обороны до конца этого года не хватает около 500 млрд грн, в том числе на зарплаты военнослужащих, закупку и ремонт военной техники. Для наполнения бюджета парламентский комитет по финансам поддержал обновленную версию законопроекта № 11416-д о повышении налогов и рекомендовал Верховной Раде принять его в первом чтении.

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