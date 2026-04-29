В Monobank произошел масштабный сбой: что известно

Утром 29 апреля в работе Monobank произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о невозможности произвести платежи и проблемы с доступом к приложению.

Около 10:35 стало известно, что многие функции приложения не работают. Более того, у некоторых пользователей даже не удается вход в приложение. Невозможно также осуществить денежные переводы.

Некоторые пользователи отмечают, что пинкод долго загружается, а затем приложение выдает ошибку. Также не срабатывает фейсайди.

Позже технический сбой в Monobank подтвердил также Олег Гороховский.

«У нас технический сбой. Простите. Чиним», — отметил он.

Наладить работу приложения удалось на протяжении 20 минут — по состоянию на 10:57 в Monobank сообщили об устраннии всех ошибок.

«Поднялись. Извините, пожалуйста — кот разлил кофе на клаву сисадмина», — написал с юмором Гороховский.

Ранее, 1 марта, в работе приложения Monobank произошел технический сбой, из-за которого пользователи временно не могли совершать основные финансовые операции. В частности, были недоступны переводы с карты на карту, платежи по реквизитам и пополнение мобильного счета. В банке подтвердили проблему и сообщили, что специалисты уже работают над ее устранением и возобновлением стабильной работы сервиса.

