У Monobank произошел масштабный сбой: что известно и когда заработает приложение

Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение и провести операции.

Вечером 31 октября в работе популярного платежного приложения Monobank произошел масштабный сбой.

Об этом заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

По его словам, произошел сбой в процессинге и возникли проблемы со входом в приложение. Ориентировочное время устранения проблем – 19:30.

Клиенты начали замечать проблемы в работе программы интернет-банка где-то в 17:30.

Напомним, что в сентябре в "Ощадбанке" произошел масштабный сбой. У клиентов возникли проблемы в работе приложения, онлайн-банкинга и терминалов для оплаты.

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