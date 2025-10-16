- Дата публикации
У Monobank произошел сбой: что известно
Вероятной причиной сбоя в приложении Monobank считают розыгрыш в честь 10 млн. клиентов.
В Monobank 16 октября произошел сбой. Пользователи сообщают, что, в частности, не могут совершить вход в приложение.
Об этом говорится в Сети.
Украинцы публикуют соответствующие скриншоты, где видно, что авторизоваться невозможно. На экранах у тех, кому удалось войти, уже через несколько секунд высветилась ошибка.
Как отметил соучредитель банка Олег Гороховский, сбой может быть связан с розыгрышем.
«Слушайте, вы можете искать их (лимоны – ред.) немного медленнее. У нас часть функционала из-за вас сдохла 🫣 Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было…», — отметил он.
Дело в том, что Monobank запустил розыгрыш в честь 10 млн. клиентов.
Ранее блоггерша Ксюша Манекен рассказала, что потеряла более 6 млн гривен со своего счета в Monobank. Своей историей она поделилась в Сети.
Девушка рассказала о том, что должна была снять определенную сумму со своего счета ФЛП. Она связалась с "менеджером" банка через телеграмм-бот, но оказалось, что он подставной. Мошенники получили доступ к приложению Манекен и вывели со счета 6,2 млн. гривен.
Блогерша пожаловалась, что Monobank не обратил внимания на то, что ФЛП без документов делает переводы на счета других ФЛПов один за другим — по 700-500 тысяч гривен.