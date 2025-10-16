У Monobank произошел сбой: что известно

Monobank / © ТСН.ua

В Monobank 16 октября произошел сбой. Пользователи сообщают, что, в частности, не могут совершить вход в приложение.

Украинцы публикуют соответствующие скриншоты, где видно, что авторизоваться невозможно. На экранах у тех, кому удалось войти, уже через несколько секунд высветилась ошибка.

Как отметил соучредитель банка Олег Гороховский, сбой может быть связан с розыгрышем.

«Слушайте, вы можете искать их (лимоны – ред.) немного медленнее. У нас часть функционала из-за вас сдохла 🫣 Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было…», — отметил он.

Дело в том, что Monobank запустил розыгрыш в честь 10 млн. клиентов.

Ранее блоггерша Ксюша Манекен рассказала, что потеряла более 6 млн гривен со своего счета в Monobank. Своей историей она поделилась в Сети.

Девушка рассказала о том, что должна была снять определенную сумму со своего счета ФЛП. Она связалась с "менеджером" банка через телеграмм-бот, но оказалось, что он подставной. Мошенники получили доступ к приложению Манекен и вывели со счета 6,2 млн. гривен.

Блогерша пожаловалась, что Monobank не обратил внимания на то, что ФЛП без документов делает переводы на счета других ФЛПов один за другим — по 700-500 тысяч гривен.