У мужчин будет три дня, чтобы забрать повестку от ТЦК с почты, иначе – штраф

Кабмин внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. Так, на то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Об этом пишет "Судебно-юридическая" газета.

В соответствии с Порядком призыва надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК при отправке повестки средствами почтовой связи являются:

день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Следовательно, изменениями, внесенными постановлением правительства от 8 октября 2024 г. №1147, предусмотрено, что рекомендованные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Кабмин уточнил, что рекомендованные письма с пометками "Повестка ТЦК", "Вручить лично" подлежат вручению лично адресатам.

Впрочем, в случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Если же в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат (получатель) не явился для получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", работник объекта почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", удостоверяющая его подписью с проставлением отпечатка почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю.

По сути, это и будет "должным сообщением", после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.

В случае, когда адресат (получатель) отказывается заверить своей подписью факт отказа от получения заказного письма с пометкой пометками "Судебная повестка", "Повестка ТЦК", работник объекта почтовой связи делает отметку "Адресат отказался" и не позднее чем в течение следующего рабочий день возвращает его отправителю.

В случае невручения заказного письма с пометками "Судебная повестка", "Повестка ТЦК" такие отправления вместе с бланком сообщения о вручении возвращаются по обратному адресу в порядке, определенном настоящими Правилами, с указанием причины невручения.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

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