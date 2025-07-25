У мужчины после встречи с работниками ТЦК случился "приступ эпилепсии": что выяснили медики

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Во время мероприятий оповещения в городе Кропивницком работники ТЦК обнаружили мужчину, который нарушал правила воинского учета. Когда военные установили его личность и сообщили о нарушениях, мужчина упал на землю, будто в приступе эпилепсии.

Как сообщили в Кировоградском областном ТЦК и СП, военнообязанный симулировал болезнь.

«С целью соблюдения прав человека и исключения каких-либо рисков относительно состояния здоровья гражданина, на место происшествия сразу была вызвана карета скорой медицинской помощи. Гражданин доставлен в лечебное учреждение, где после медицинского осмотра установлено у него отсутствие эпилептического приступа», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Facebook

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В ТЦК отметили, что в электронной медицинской документации военнообязанного мужчины не было никаких подтвержденных случаев эпилепсии в прошлом.

«Никаких неправомерных действий со стороны представителей ТЦК и СП или других служб совершено не было», — отметили в сообщении.

Напомним, ранее в Одессе произошел инцидент с участием группы оповещения одного из РТЦК и СП, после которого военнообязанного якобы госпитализировали.