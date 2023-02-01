У нардепа ОПЗЖ и столичного застройщика Столара проходят обыски – Арахамия

В среду, 1 февраля, правоохранители пришли с обысками к киевскому застройщику и народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадиму Столару.

Эту информацию подтвердил лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в Telegram.

Арахамия не предоставил других подробностей именно этих следственных действий у Столара, лишь связал ряд сегодняшних обысков с так называемыми "весенними посадками".

"Сегодня… обыски у Столара. Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", — написал Арахамия.

Отметим, что недавно президент Владимир Зеленский анонсировал резонансные кадровые чистки у власти. По его словам, "тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах".

Напомним, ранее вышло расследование журналистов УП, которые установили, что некоторые украинские олигархи и бизнесмены с начала полномасштабного вторжения сбежали за границу. Элитные "беженцы" развлекались на Лазурном побережье, пока украинцы защищают свою землю. Фигурантами расследования есть и депутат Киевсовета Вадим Столар.

По данным журналистов, Столар сбежал из Украины за несколько дней до начала вторжения. С начала войны он, как сообщила УП, не посетил ни одного заседания Верховной Рады.

Как сообщалось, также 1 февраля обыски провели в экс-главе МВД Арсена Авакова.

А еще работники ДБР проверяют руководство столичной налоговой.

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