"У нардепов должно быть больше вопросов к Резникову": журналист сравнил цены за продукты в Минобороны и ГПСУ

В Украине продолжается скандал с Минобороны по поводу закупок продуктов для военных.

Журналист Юрий Николов сравнил цены, которые платит Минобороны и Госпогранслужба. Разница оказалась колоссальной.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Насколько я понимаю, нардепы уже знают, почем продукты у Минобороны и пограничников. Эти ребята воюют в соседних окопах, и уверен, что едят они одинаково. Но закупочные цены оказались разными", — заметил Николов.

Так, по его словам, Минобороны законтрактовало, например, куриные окорочка по цене 120 гривен за килограмм, тогда как ГНСУ покупает курятину по 51-78 гривен за кг. Кроме того:

картофель: 22 в МО и 6,90 в ГНСУ;

капуста: 30 в МО и 9,93-17,00 в ГНСУ;

свекла: 25 в МО и 6,00-13,50 в ГНСУ;

лук: 42 в МО и 17,00-26,00 в ГНСУ;

гречка: 83 в МО и 53,10-56,20 в ГНСУ;

масло: 109 в МО и 58,69 в ГНСУ;

яйца: у пограничников – 5,10-6,60 гривен за штуку.

"При этом все цены пограничников в полтора раза меньше магазинных. Потому что в оптовых военных поставках нет магазинных наценок. Нет маркетинговых выплат за полочку. И там так же в цену товара зашита стоимость доставки из продуктовой базы в военный склад, как и при доставке с продуктовой базы в магазин. И также торговые сети работают с поставщиками продуктов с отсрочкой оплаты, как и военные заказчики", — написал журналист.

Он подчеркнул, что у нардепов "должно быть больше вопросов к Резникову", мол, "у некоторых слишком очевидное желание "слить ситуацию в унитаз".

Напомним, директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого уволили с должности из-за скандала с продуктовыми закупками Минобороны.

Кроме того, после начала скандала с Минобороны в отставку подал и заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов.

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