У наркозависимых харьковчан полицейские требовали взятку, были случаи пыток

Полицейские сами делали "закладки", затем "на горячем" задерживали тех, кто пришел за наркотическими веществами.
В Харькове правоохранители провели обыски у уполицейских, которые требовали взятки у наркозависимых граждан за непривлечение их к уголовной ответственности.
Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет Depo.Харкив.
Полицейские сами делали "закладки", затем "на горячем" задерживали тех, кто пришел за наркотическими веществами.
У наркозависимых требовали взятку от 200 до 500 долларов.
"Были случаи, когда даже пытали людей", — сказал Чубенко.
В ходе обысков по месту жительства в некоторых фигурантов были обнаружены вещества, похожие на коноплю и соли.
Продолжается следствие в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения 10 фигурантам, из которых девять полицейских и один гражданский.
Напомним, в Харькове полицейские задержали женщину, которая распространяла наркотики на территории города. Во время обыска в квартире злоумышленницы изъяли "товара" на 800 тыс. грн.