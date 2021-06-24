У наркозависимых харьковчан полицейские требовали взятку, были случаи пыток

У наркозависимых харьковчан полицейские требовали взятку, были случаи пыток

Полицейские сами делали "закладки", затем "на горячем" задерживали тех, кто пришел за наркотическими веществами.

В Харькове правоохранители провели обыски у уполицейских, которые требовали взятки у наркозависимых граждан за непривлечение их к уголовной ответственности.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет Depo.Харкив.

Полицейские сами делали "закладки", затем "на горячем" задерживали тех, кто пришел за наркотическими веществами.

У наркозависимых требовали взятку от 200 до 500 долларов.

"Были случаи, когда даже пытали людей", — сказал Чубенко.

В ходе обысков по месту жительства в некоторых фигурантов были обнаружены вещества, похожие на коноплю и соли.

Продолжается следствие в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения 10 фигурантам, из которых девять полицейских и один гражданский.

Напомним, в Харькове полицейские задержали женщину, которая распространяла наркотики на территории города. Во время обыска в квартире злоумышленницы изъяли "товара" на 800 тыс. грн.

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