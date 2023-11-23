У народных депутатов вырастут зарплаты – что известно

Депутаты не поддержали решения о "заморозке" своих зарплат, аргументируя это тем, что они "живут за эти деньги".

В следующем году у народных депутатов автоматически возрастут зарплаты, поскольку выплаты привязаны к прожиточному минимуму.

Это объяснила интервью РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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"Я лично подавала правку о том, чтобы заморозить все выплаты народным депутатам на уровне 2023 года. Потому что это справедливо, и, соответственно, не пришлось бы увеличивать фонд оплаты труда нардепов. Это программа, которая называется "осуществление законотворческой деятельности Верховной рады", – заявила Пидласса.

Она отметила, что депутаты были против этого решения, потому что они "живут за зарплаты".

"Причем во всех партиях, кроме ОПЗЖ, у которых "дворцы золотые", были люди, которые говорили, что живут на зарплату и не имеют финансовой подушки безопасности", — пояснила она.

Напомним, народный депутат Украины, член комитета по вопросам антикоррупционной политики задержан на взятке в криптовалюте. По данным СМИ, речь идет о "Слуге Народа" Андрее Одарченко.

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