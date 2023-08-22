"У нас будут еще болезненные потери": Резников высказался о длительной войне

Резников отмечает, что победа – это не только о деоккупации территории.

Министр обороны Алексей Резников высказал мнение о том, что боевые действия могут продолжаться долго и с болезненными потерями для украинской стороны. Впрочем, победа обязательно будет за Украиной.

Такое заявление он сделал во время выступления на VI Международном ветеранском форуме, пишет NV.

"У нас сильный коварный враг. Война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери. Чтобы одолеть россиян и не перекладывать эту проблему на последующие поколения, мы должны осознать, что главное для победы – это получить оружие", – подчеркнул министр.

Резников отмечает, что победа – это не только о деоккупации территории. Важно сделать все возможное, чтобы оккупанты никогда даже не задумывались вернуться. Впрочем, это сложная задача.

"Многие в мире пока считают, что это невозможно. Однако украинцы уже доказали, что у них другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим", - подчеркивает глава Минобороны.

Если в прошлом году, чтобы выстоять, Украине нужно было оружие, то сейчас, замечает Резников, ключом к украинской победе является "то, что чувствуют люди" - единство и готовность сражаться. По словам министра, наибольшей опасностью является то, что общество может отдаляться от военных.

"Через некоторое время у каждого среди близких будут ветераны, поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет большое значение. Главное, чтобы каждый украинец, который видит ветерана, осознавал и чувствовал две вещи: этот воин уже прошел то, что буду завтра проходить я, я буду на его месте и то, что он или она выиграли для меня время", - подчеркнул Резников.

Как сообщалось, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов высказался об окончании войны. В частности, он отмечает, что война закончится освобождением украинских земель.

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