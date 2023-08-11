"У нас есть более 2 месяцев": военный эксперт рассказал о прорыве обороны врага и резервах РФ

Так, через два месяца наши воины проредили оборону противника и живую силу. Речь идет, в частности, о той, которая была на "нуле", на первой линии обороны и подходила со вспомогательных линий.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

У ВСУ есть время

Оставшееся – это тыловые части, которые будут подтягиваться, выполнять боевую задачу, пытаться по крайней мере. Но, безусловно, с меньшим профессиональным мастерством.

"Вот нужно создать ситуацию, когда они также будут подтягиваться для того, чтобы их проредить, истончить, обточить, а дальше уже будет гораздо проще двигаться. На этот момент у них еще есть определенные силы, но это ненадолго – максимум в месяц хватит этих российских войск", – утверждает военный эксперт.

По мнению Свитана, украинские войска успеют до осенних дождей дойти до Азовского побережья, пересечь сухопутный коридор и после форсирования Днепра зайти через Армянск еще и в Крым. "Время у нас еще более 2 месяцев есть", – подытожил Роман Свитан.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что врагу не удается достичь поставленных целей. ВСУ имеют частичный успех в нескольких направлениях.

Читайте также: