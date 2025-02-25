«У нас есть общая цель, к которой мы двигаемся»: представители 24 общин Украины во Львове перенимали опыт восстановления и развития города

Двухдневный воркшоп, в частности, посвященный темам реабилитации и социальной интеграции ветеранов, а также сохранению и развитию человеческого капитала состоялся в рамках Школы восстановления общин, говорится в сообщении прессслужбы.

Одним из ключевых этапов этого проекта стал третий модуль "Сохранение общества, возвращение людей и преодоление социальных конфликтов". Участники обучения имели возможность ознакомиться с подходами к укреплению социальной сплоченности, стратегиями возвращения жителей в родные города и методами работы с последствиями травматического опыта.

Львов как пример сплоченной общины

Львов с начала полномасштабного вторжения стал гуманитарным хабом, принявшим более 150 тысяч переселенцев с временно оккупированных территорий и регионов, где продолжаются активные боевые действия. Общество города организовало эффективную помощь и стало примером сплоченности и способности адаптироваться к новым вызовам.

Первый день воркшопа состоялся на платформе Мариуполь Реборн, где участники работали над темой аудита человеческого капитала и кадровой политики, в частности в контексте работы с ветеранами.

Своим опытом поделился Макс Стукало, ветеран и доброволец. Он отметил важность адаптации военных к гражданской жизни. Рассказал о значительных отличиях между военными и гражданскими сферами: в процедурах, коммуникациях и подходах к выполнению задач.

Макс подчеркнул: "Для эффективной социализации ветеранов необходима поддержка со стороны общества, чтобы они могли безболезненно интегрироваться в гражданское общество и найти свое место в нем".

Реабилитация и социальная интеграция

Второй день воркшопа был посвящен изучению практического опыта Львова в работе с пострадавшими от войны ветеранами и людьми. Участники посетили центр протезирования "Unbroken", производящий протезы для военных и гражданских лиц, а также ознакомились с деятельностью реабилитационного центра "Unbroken", где ветераны проходят лечение и реабилитацию.

Олег Билянский, руководитель национального реабилитационного центра "Несокрушимые" (Unbroken), отметил, что в центре ежедневно работает большая команда специалистов, применяющих командный подход к лечению пациентов. В настоящее время в центре каждый пациент получает комплексную помощь от 5 до 15 специалистов. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, учитывающая все потребности и возможности. Комплексный подход состоит в работе целой команды специалистов, сотрудничающих на одном уровне, чтобы обеспечить наилучшие результаты для каждого пациента.

"Хотели бы вы, чтобы такой специалист работал с вашей мамой?" — именно этот вопрос задает Олег Билянский каждому, кого лично нанимает для работы с ветеранами.

О важности объединения усилий в работе с пострадавшими и восстановлении инфраструктуры рассказал Александр Кобзарев, исполнительный директор фонда "Unbroken". Он отметил, что программа реабилитации во Львове является уникальным примером эффективного подхода к работе с ветеранами и людьми, нуждающимися в помощи после войны.

Пространство для рефлексии и сохранения культурного наследия

Кроме работы над муниципальными стратегиями восстановления, участники также могли уделить время рефлексии и осмыслению культурного измерения восстановления. Важной частью этого стала встреча с представителями команды "Город Марии", которые популяризируют культурное наследие Мариуполя и рассказывают о находящемся в оккупации городе.

Мария Слёта, руководитель проекта, поделилась наработками команды и отметила важность сохранения культурной идентичности даже в самые сложные времена: "Именно культурные инициативы — выставки, публичные мероприятия, акции памяти — помогают не только привлекать внимание к трагедии города, но и поддерживать связь мариупольцев. Проект "Школа восстановления общин" помогает муниципальным командам получать практические знания, необходимые для качественного восстановления своих городов. Ее цель — качественная подготовка муниципальных команд к этапу возрождения пострадавших от войны общин. Программа базируется на передовом опыте послевоенного развития территорий и лучших мировых практик, помогая общинам формировать видение будущего, защищать свои интересы и реализовывать инициативы на разных уровнях.

Важным моментом в этом процессе является понимание, что каждый участник должен стать голосом своего общества, отстаивая его интересы и приобщаясь к восстановлению культурной и социальной ткани, которая является основой будущего.

"Мы не нуждаемся в жалости, ведь наша мотивация к восстановлению и развитию намного сильнее любых трудностей", — отметила одна из участниц воркшопа.

Напомним, Школа восстановления общин, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО «Мариуполь.Реборн», направлена на подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвест и SCM. Образовательными партнерами проекта Метинвест Политехника и Национальный университет «Киево-Могилянская Академия».