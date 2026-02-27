Владимир Зеленский. / © Getty Images

Украина сделает «все для достижения мира». Впрочем, территориальные уступки неприемлемы для Киева. В то же время у Соединенных Штатов Америки достаточно рычагов, чтобы усилить давление на Кремль и остановить войну.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Соединенные Штаты даже сильнее, чем они о себе думают. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну», — сказал глава государства.

Он призвал Вашингтон расширить санкции. В частности, против семей руководства страны-агрессорки. По словам Зеленского, только ужесточение давления заставит Кремль серьезно относиться к мирным переговорам.

В то же время, украинский лидер высказал мнение, что ключевые решения могут быть приняты уже в ближайшие месяцы.

«Сейчас я думаю, что у нас есть шанс… зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс завершить войну к осени. К выборам, важным, влиятельным выборам в Соединенных Штатах», — подчеркнул президент.

Что говорят в РФ об окончании войны

Спикер Кремля Дмитрий Песков в традиционной кремлевской манере дерзко заявил, мол, «полностью целей спецоперации» не достигнуто. Мол, именно поэтому «сво» продолжается». Вместе с тем, лживо добавил он, Москва якобы «сохраняет открытость» до того, чтобы достичь цели “сво” «дипломатическими средствами».

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, мол, для Кремля сроков окончания войны в Украине нет. По его словам, «у нас не сроки, у нас задача». Именно задачу «решает» Российская Федерация.