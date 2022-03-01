"У нас есть шесть вариантов обороны": Зеленский рассказал, как Украина готовилась к войне

"У нас есть шесть вариантов обороны": Зеленский рассказал, как Украина готовилась к войне

Зеленский дал большое интервью.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что к российской агрессии готовились. И это видно по тому, как наши военные отвечают на агрессию оккупантов. Кроме того, существует шесть вариантов обороны страны.

Об этом Зеленский сказал в интервью CNN и Reuters.

Мы готовились ко всему

"Я думаю тот ответ, который вы все видите, как мы сегодня работаем, как мы отвечаем, как работает наша армия, как защищает — это пример того, что вы прекрасно понимаете, что мы готовились ко всему", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время подготовки важно было не сообщить об этом врагу, чтобы он не был готов к реакции.

Есть шесть вариантов обороны нашего государства

"Поэтому мне очень не нравилась эта ситуация, что мы должны рисковать всем: сказать, что мы готовимся, посмотрите, здесь мы будем действовать так, здесь так. У нас есть шесть вариантов обороны нашего государства", – подчеркнул он.

Зеленский объяснил, что нужно было подготовить оружие, зарплату и условия для украинских военных. Для этого нужно, чтобы хорошо работала экономика Украины.

"Поэтому все эти шаги они вызвали панику среди населения. Люди, дипломаты, представители тех или иных компаний – они начинали уезжать, снимать деньги, падала гривна", – сказал президент.

Угроза войны постоянно была в Украине

Он добавил, что в Украине была угроза войны, и она постоянно есть в нашем государстве – никто не лгал об этом.

"Ты не можешь жить в подвалах с 2014 года, ты должен вылезть, бороться, работать, поднять экономику, строить государство. И это очень важные вещи", — подчеркнул Зеленский.